Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malazgirt ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü bulundu.

        Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        Muş'ta hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Muş'ta hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Muş Valisi Çakır, Hasköy Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
        Muş Valisi Çakır, Hasköy Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, kar motoruyla arızaya ulaşarak 10 köye yeniden enerj...
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, kar motoruyla arızaya ulaşarak 10 köye yeniden enerj...
        Muş'ta kar motorlu müdahale: 10 köy ve 24 mezraya yeniden enerji verildi
        Muş'ta kar motorlu müdahale: 10 köy ve 24 mezraya yeniden enerji verildi
        Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı
        Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı