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        Muş'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:34
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        Muş'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan, Vali Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının dört aylık çalışmalarını değerlendirdi.

        İlk dört ayda kişilere karşı işlenen suçlarda 611 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Çakır, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında azaldığını ifade etti.

        Olayların yüzde 96,2'sinin aydınlatıldığını ve faillerin yakalanmasında büyük başarı sağlandığını dile getiren Çakır, 476 terör operasyonunda 83 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

        Suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve 761 aranan kişinin yakalandığını anlatan Çakır, "Kaçakçılık suçlarına yönelik ilimizde 88 operasyon gerçekleştirilmiş, bu sayı 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 72 operasyona kıyasla kaçakçılık olaylarında planlı çalışmaların artmasına bağlı olarak yüzde 22,2 oranında artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir." dedi.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Çakır, bu yıl gerçekleştirilen 22 operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını hatırlattı.

        Uyuşturucu madde kullanımında geçen yıla kıyasla azalmanın yaşandığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Siber suçlarla mücadele alanında 2024 yılının ilk 4 ayında suç unsuru içeren 310 hesap tespit edilmiş, bu yılın ilk 4 ayında bu sayı, yüzde 37,7 artarak 427 hesaba yükselmiştir. Terör iltisaklı olduğu değerlendirilen 314 hesap kullanıcısına işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır. Trafik denetimleriyle ilgili olarak ilimizde geçen yılın ilk 4 ayında 153 bin araç denetlenmiş, bu denetimlerde 11 bin 42 araca idari işlem uygulanmıştır. Bu yıl ise 131 bin 207 araç denetlendi ve bu denetimlerde 14 bin 594 araca idari işlem uygulandı."

        Kentin bir huzur şehir haline geldiğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

        "Şu yaşanılan sürecin (Terörsüz Türkiye) sonucunda malumunuz olduğu üzere terör örgütü PKK, silahları bıraktığını açıkladı. Her fırsatta dile getiriyoruz, ilimizin batıda, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'deki illerden hiçbir farkı yok. Biz huzur şehriydik. Allah'a şükür bundan sonra daha da pekişecek. İnşallah bu beladan hep beraber kurtulduğumuzda yatırımcı bu bölgeyi tercih edecek. Şüphesiz bölgeye öncelikle turist ve yatırımcı gelecek."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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