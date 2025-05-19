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        Muş Valisi Çakır'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:24
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        Muş Valisi Çakır'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Çakır mesajında,19 Mayıs 1919'un bir milletin esareti reddederek bağımsızlık yolunda ilk adımı attığı, vatan toprağını düşmana teslim etmeyen yüce milletin hürriyet meşalesini yaktığı tarihin adı olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kutlu yürüyüşün, milletin azim, inanç ve kararlılıkla yazdığı istiklal destanının ilk satırı olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı gün, yalnızca bir dirilişin, bir kurtuluşun sembolü değil, aynı zamanda bu büyük mirasın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize emanet edildiği kutlu bir başlangıçtır. Zor şartlar altında dahi inancından vazgeçmeyen, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan milletimiz, bu mücadeleyi yalnızca o günlerin değil, yarınların da umudu olan gençliğine armağan etmiştir. Gençler, sizler bu aziz milletin yarınlara uzanan güçlü ellerisiniz. Bilimin ışığında yürüyen, tarihinden güç alan, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, özgüveni yüksek bir gençlik olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha güçlü, çok daha aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız. Her birinizin içinde taşıdığı heyecan, inanç ve umut, ülkemizin geleceğine yön veren en kıymetli hazinedir."

        Muş'un temiz yürekli, çalışkan, üretken ve inançlı gençlerinin, bu kadim coğrafyanın onuru, umudu ve ilham kaynağı olduğunu aktaran Çakır, "Alın terinizle, aklınızla, ahlakınızla ve azminizle sadece kendi yolunuzu değil, milletimizin yolunu da aydınlatıyorsunuz. Bizler sizlere inanıyor, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve özellikle sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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