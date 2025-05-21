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        Bulanık'ta "Anadolu Türküleri Konseri" düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Anadolu Türküleri Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:05
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        Bulanık'ta "Anadolu Türküleri Konseri" düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Anadolu Türküleri Konseri" düzenlendi.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

        İnsanların kültür, sanat ev spora ihtiyaçlarının olduğunu belirten Çakır, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Böyle güzel bir tabloda 19 Mayıs sergisinde de buluşmuş olduk. Buradaki insanların sanata, spora ihtiyaçları var. Bu anlamda güzel bir sosyalleşme olmuş." dedi.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ise "Müzik öğretmenlerimiz ve gençlik merkezimizin emek ve özverileriyle sizler için bu konser programını hazırladık. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Gençlik Merkezi Korosu türküler seslendirdi.

        Programa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ağrı'nın Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

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