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        Bulanık'ta lise öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:21
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        Bulanık'ta lise öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Okul bahçesinde gerçekleştiren etkinlikte öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

        Okul Müdürü Abdulkerim Dağdeviren, basın mensuplarına, amaçlarının mesleki eğitimin toplumla buluşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, TÜGVA Şube Başkanı Fikret Aral ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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