Muş'ta Yeşilay çalışanları etkinliklerle 15 bini aşkın kişiye ulaştı

İBRAHİM YALDIZ - ​​​​​​​Muş Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışanları, 2022'den bu yana bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü 274 etkinlikle 15 bin 700 kişiyi bilgilendirdi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunulan YEDAM, kurulduğu günden bu yana alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı etkinlikler düzenliyor.

Merkez çalışanları ve gönüllüler, seminerler, bilgilendirme stantları, esnaf ve kurum ziyaretleri düzenleyerek vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Muş Devlet Hastanesinde kurulan stantta personel, hasta ve hasta yakınlarına YEDAM'ın faaliyetlerini anlatarak, broşür dağıtan ekipler, 2022'den bu yana 274 etkinlikle 15 bin 700 kişiye ulaştı.

- "Hizmetlerimizi vatandaşın ayağına kadar götürüyoruz"

YEDAM'da görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Koçbay, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikososyal destek sağladıklarını söyledi.

Alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığı konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Koçbay, şunları kaydetti:

"Kurumlarda stant açacak birçok kişiye ulaşıyoruz. Amacımız farklı kurum ve kuruluşlarda stantlar açarak, seminerler düzenleyerek YEDAM'ı tanıtmak. Son durağımız Muş Devlet Hastanesi oldu. Buradaki hastalara, sağlık personeline YEDAM'ın faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz. 5 bağımlılık türünde ücretsiz hizmet veriyoruz. 12 yaş üzeri bireylere ve ailelere bu hizmetleri sunuyoruz. Amacımız kişileri bağımlılıklardan uzak tutmak ve onları topluma kazandırmak."

- "Muş'ta tüm resmi kurumları ziyaret ettik"

Sağlıklı bir gelecek için mücadele ettiklerini anlatan Koçbay, "Lütfen kendiniz için bir adım atın ve 115 Danışma Hattı'nı arayın. Bütün kurumları tek tek geziyoruz. Ziyaretler gerçekleştiriyoruz, seminerler veriyoruz, stantlar açıyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşın ayağına kadar götürüyoruz." dedi.

Psikolog Perihan Taş ise "Sizin için buradayız. Tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muş Devlet Hastanesi'nde halkımıza bağımlılık türleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bugüne kadar Muş'ta tüm resmi kurumları ziyaret ettik ve işbirliği yaptık." diye konuştu.