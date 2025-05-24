Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

        Muş'ta vatandaşlar, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta vatandaşlar, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı.

        Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

        Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Atatürk Parkı önüne kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle büyük coşku yaşadı.

        Takımlarının galibiyetini kutlayan taraftarlar, ellerinde bayraklarla İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakarak kent merkezinde uzun süre kutlama yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!

        Benzer Haberler

        Muş'ta Yeşilay çalışanları etkinliklerle 15 bini aşkın kişiye ulaştı
        Muş'ta Yeşilay çalışanları etkinliklerle 15 bini aşkın kişiye ulaştı
        Muş'ta batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı sürüyor
        Muş'ta batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı sürüyor
        Her gün 30 kilometre koşan milli atlet Derya, gözünü Avrupa Kupası'na dikti
        Her gün 30 kilometre koşan milli atlet Derya, gözünü Avrupa Kupası'na dikti
        Muş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Muş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Muş'ta üniversite öğrencileri, tekstil ve lokum üretim tesislerini gezdi
        Muş'ta üniversite öğrencileri, tekstil ve lokum üretim tesislerini gezdi
        Bulanık'ta "Öğretmenlik Mesleği ve Güncel Sorunlar" söyleşisi düzenlendi
        Bulanık'ta "Öğretmenlik Mesleği ve Güncel Sorunlar" söyleşisi düzenlendi