Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
Muş'ta vatandaşlar, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı.
Muş'ta vatandaşlar, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı.
Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Atatürk Parkı önüne kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle büyük coşku yaşadı.
Takımlarının galibiyetini kutlayan taraftarlar, ellerinde bayraklarla İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakarak kent merkezinde uzun süre kutlama yaptı.
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