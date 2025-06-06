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        Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:24
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        Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, bayramların birlik ve beraberliği güçlendiğini belirtti.

        Kalplerin yumuşadığı ve kırgınlıkların unutulduğu bu özel günlerde bayram sevincini paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, kimsesizleri hatırlamak, büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpme ve çocuklarımızın yüzünde bayram neşesini görmek bizlere düşen en güzel sorumluluktur. Kurban Bayramı'nın özünde yatan sevgi, paylaşma ve yakınlık duyguları toplum olarak birbirimize daha çok kenetlenmemizi sağlamaktadır. Fedakarlıklarıyla bizlere vatan bırakan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Onların ailelerini ve emanetlerini unutmadığımızı bu bayram günlerinde de yürekten hatırlıyoruz."

        Bayram için alınan tedbirlerden de söz eden Çakır, "Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını, sevdiklerine sağ salim ulaşmak adına dikkatli ve sabırlı olmalarını önemle rica ediyorum. Muşlu hemşehrilerimin, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz, kamu görevi başında bayram mesaisini sürdürecek tüm çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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