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        Muş'ta çilek hasadı başladı

        Muş'un Hasköy ilçesinde üreticiler, yılın ilk çilek hasadını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:51
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        Muş'ta çilek hasadı başladı
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        Muş'un Hasköy ilçesinde üreticiler, yılın ilk çilek hasadını yapıyor.

        İlçede 13 yetiştiricinin devlet desteğiyle kurdukları bahçelerde ektikleri çileklerin hasadına başlandı.

        Hasada katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nahit Aykut, AA muhabirine, devlet desteğiyle tütüne alternatif olarak kurulan çilek bahçelerinin ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

        İlçede şu an 13 çiftçinin çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Aykut, şunları ifade etti:

        "Yılda 7-8 kez hasat yapılmakta. Dönümünde yılda 2 ton ürün alınıyor. Fiyat olarak toptancılarda kilogramı 100 liradır. Büyük marketlerin ve ilimizin çilek ihtiyacının yüzde 80'i Hasköy ilçemizden karşılanmaktadır. İlçemizin ekonomisine yılda 2 milyon lira gelir sağlanmakta."

        Çilek yetiştiriciliği yapan Orhan Onay, "Çok şükür, güzel verim alıyoruz. İnsanlar bahçeye gelerek kendileri topluyor. Kilosunu 100 liradan veriyoruz. Yılda 2 tona yakın ürün alıyoruz." dedi.

        Devlet desteğiyle çilek üretimine başlayan Turgut Paçal da "Şu an 1 dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece ilk ektiğimde hayvan gübresi kullandım. Sulamasını ve yabani ot temizlemesini yapıyoruz." diye konuştu.

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