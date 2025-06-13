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        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:00
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        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Güzeltepe Mahallesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Elazığ-Muş seferini yapan yük treni, Behçet Ardil'in kullandığı 35 EAE 70 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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