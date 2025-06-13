Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Güzeltepe Mahallesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Elazığ-Muş seferini yapan yük treni, Behçet Ardil'in kullandığı 35 EAE 70 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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