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        Aydınlı öğretmen atandığı ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getirdi

        İBRAHİM YALDIZ / GALİP KILINÇ - Muş'un Bulanık ilçesinde görevli Aydınlı müzik öğretmeni Yücel Tuğrul, ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:19
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        Aydınlı öğretmen atandığı ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getirdi
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        İBRAHİM YALDIZ / GALİP KILINÇ - Muş'un Bulanık ilçesinde görevli Aydınlı müzik öğretmeni Yücel Tuğrul, ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getirdi.

        Ocakta ilçedeki Bedevi Baran Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atanan 28 yaşındaki Tuğrul, ilk görev yerindeki özverili çalışmalarıyla hem öğrenciler hem de vatandaşların gönlünde taht kurdu.

        Memleketinden kilometrelerce uzakta tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlayan Tuğrul, ilçenin doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve yazın bölgeye gelen telli turnalardan ilham alarak türkü yapmaya karar verdi.

        Sözlerini yazdığı eseri besteleyerek stüdyoda kaydeden Tuğrul, "Bulanık'ın Ardı Dağlar" ismini verdiği parçaya klip de çekti.

        Bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel yaşamından görüntülerin de yansıtıldığı klip, etkinlik ve programlarda müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

        İlçeyle kurduğu duygusal bağı notalara döken müzik öğretmeni, bestelediği türküyü ve sevilen şarkıları zaman zaman mini konserlerle de seslendiriyor.

        - "Benim için gurur verici bir çalışma oldu"

        Tuğrul, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı müzik yolculuğunda şimdiye kadar kaleme aldığı birçok eseri sanatçılarla paylaştığını söyledi.

        Müzik öğretmeni olarak atandıktan sonra eser üretmeye devam ettiğini belirten Tuğrul, "Turnalar, hem zarif görünümleriyle hem de Anadolu halkının irfanında taşıdığı anlamla her zaman hoşuma gitmiştir. Bulanık'ta turnaların yaşadığını ve buranın göç güzergahları olduğunu öğrendim. Sayılarının azaldığını, görmek için aramak gerektiğini öğrenince üzüldüm ve bu türkünün sözlerini kaleme aldım." dedi.

        İlçede kısa sürede güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Tuğrul, şunları kaydetti:

        "Çağırırız duymadın mı, neredesin telli turna?' diye başlayan bir şiir yazdım. Ardından bağlamamla besteledim. Bulanık'ın adı türkümüzde geçiyor. İlçenin arkasındaki o güzel dağlara bir gönderme yaparak 'Bulanık'ın Ardı Dağlar' diye bir nakarat ekledim. Benim için gurur verici bir çalışma oldu. İlçede beğenilmesi, takdir edilmesinden onur duydum. Eser, beğeni toplamaya başlayınca biraz daha ileriye taşımak istedim. Klip çalışmasında ilçenin her yerini gezdik. Akla gelen bütün noktalara gidip görüntüler çektik. Sonra onları birleştirip güzel bir klip ortaya çıkardık. Güzel bir anı oldu. Yıllar sonra memleketime döndüğümde burada bir iz bırakmış olabilirsem bu, beni çok mutlu eder. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

        - "Çok güzel bir miras bıraktı"

        Anlamlı ve özgün çalışması için Tuğrul'u tebrik eden Kaymakam Ömer Övünç Koşansu da "Öğretmenimiz, ilçemizin doğal güzellikleri, kültürel mirası ve insanımızın samimi duygularını notalara dökerek hem bizlere hem gelecek nesillere çok güzel bir miras bıraktı. Umarım öğretmenimizin eseri ilçemizin dışında da yankılanacaktır. Kaymakamlık olarak kültür, sanat faaliyetlerini destekliyoruz. Emekleri için öğretmenimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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