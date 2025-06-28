Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık Kaymakamı Koşansu ilçe esnafını ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık Kaymakamı Koşansu ilçe esnafını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

        Suat İshakoğlu Caddesi üzerinde iş yerlerini gezen Koşansu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Koşansu, ilçede ekonomik canlılığın sağlanması ve ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi adına esnafın görüş ve beklentilerini önemsediğini belirtti.

        Koşansu, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve ihtiyaçlara doğrudan çözüm üretmek öncelikli görevimizdir." dedi.

        İlçe genelinde sürdürülen kamu hizmetlerine de etkin şekilde devam edildiğini kaydeden Koşansu, sahadaki gözlemlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

        İş yeri sahipleri de Koşansu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Muş'ta kurulan stantta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilen...
        Muş'ta kurulan stantta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilen...
        Muş'ta çiftçiler tütün ekimine başladı
        Muş'ta çiftçiler tütün ekimine başladı
        Muş'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt Zaferi ve kazı çalışmaları anlat...
        Muş'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde Malazgirt Zaferi ve kazı çalışmaları anlat...
        Muş Valisi Çakır, sınavdan çıkan kızını çiçekle karşılayan baba ve ailesiyl...
        Muş Valisi Çakır, sınavdan çıkan kızını çiçekle karşılayan baba ve ailesiyl...
        Muş Alparslan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Muş Alparslan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı, sosyal medyada "yılın babası" ila...
        Sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı, sosyal medyada "yılın babası" ila...