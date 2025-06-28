Bulanık Kaymakamı Koşansu ilçe esnafını ziyaret etti

İş yeri sahipleri de Koşansu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe genelinde sürdürülen kamu hizmetlerine de etkin şekilde devam edildiğini kaydeden Koşansu, sahadaki gözlemlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Koşansu, ilçede ekonomik canlılığın sağlanması ve ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi adına esnafın görüş ve beklentilerini önemsediğini belirtti.

Suat İshakoğlu Caddesi üzerinde iş yerlerini gezen Koşansu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

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