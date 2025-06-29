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        Muş'ta çiftçiler tırpanla ot hasadına başladı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için tırpanla ot biçmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:19
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        Muş'ta çiftçiler tırpanla ot hasadına başladı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için tırpanla ot biçmeye başladı.

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilçede, çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaiye başladı.

        Arazi yapısı nedeniyle tarım makinelerinin giremediği veya kullanılmasının tercih edilmediği alanlarda çiftçiler, tırpanla ot biçiyor.

        İlçeye bağlı Adalar Mahallesi'nde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Muzaffer Uçak, çocukluğundan bu yana tırpanla ot biçtiğini söyledi.

        Çekiç ve örsle tırpanını döverek bilediğini belirten Uçak, "Günümüzde bu işi kimse fazla yapmıyor. Herkes makinelerle ot biçiyor. Biz de atalarımızdan öğrendiğimiz tırpan geleneğiyle otları biçiyor, hayvanlarımızın kışlık yiyecek ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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