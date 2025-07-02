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        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:24
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        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

        Çarşamba günleri DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

        Eyleme katılan anne ve babalar, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıldır oğlu Ersin'in hasretini çektiğini söyledi.

        Çocuklarının teslim olmasını istediklerini belirten Koçhan, "Gelin devletinize sığının. Evlat hasretiyle yaşıyoruz. Yolunuz yol değil, gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil yavrum. Daha ne bekliyorsunuz? Gözümüz yollarda kaldı." dedi.

        Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Onlar da evlat sahibi. Onların çocukları bir saat geç gelse nasıl dayanırlar? Yeter artık dayanamıyoruz. 8 yıldır bu hasreti çekiyoruz. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Daha ne bekliyorsunuz, gelin artık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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