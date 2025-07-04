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        Muş'taki Kızılağaç Kanyonu sıcaktan bunalanların uğrak yeri oldu

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılağaç Kanyonu, bugünlerde serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:45
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        Muş'taki Kızılağaç Kanyonu sıcaktan bunalanların uğrak yeri oldu
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılağaç Kanyonu, bugünlerde serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

        Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki kanyon, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan deresi ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

        Kent sakinlerinin yanı sıra çevredeki yerleşim yerlerinden gelenler, kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yapıyor, suyun içine bıraktıkları sandalyelerde serinliyor.

        Yazın bunaltıcı sıcağından uzaklaşma imkanı bulan, eşsiz manzaranın tadını çıkaran ziyaretçilerden bazıları ise kanyonda ATV kullanarak keyifli vakit geçiriyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, AA muhabirine, kentte yerli ve yabancı çok sayıda turist geçişinin olduğunu söyledi.

        Son yıllarda Muş'ta turizm açısından iyi bir ilerlemenin yaşandığını vurgulayan Şengül, şöyle konuştu:

        "Sadece kültürel değil, doğa açısından da çok güzel bir konumdayız. Muş'u görmek ve gezmek lazım. Kentte yaz ve kış turizmi bizim için çok önemli. Burada yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyoruz. Merkeze bağlı Kızılağaç Kanyonu'muz var. Kentin turizmine ayrı bir değer katıyor. Kızılağaç Belediyesi ile üzerinde çalıştığımız projeyi bakanlığımıza sunduk. Bu proje hayata geçerse ziyaretçilerin daha rahat edebileceği yerler yapacağız."

        - "Hafta sonları yoğunluk katlanıyor"

        Kanyon görevlisi Ramazan Öğüt ise Kızılağaç Kanyonu'nun yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

        Kanyona gelen misafirleri güvenli alanlara yönlendirdiklerini anlatan Öğüt, şunları kaydetti:

        "Kanyonumuz yaklaşık 2 kilometre uzunlukta. Burası hafta sonları binlerce vatandaşımızın akın ettiği, günün stresini attığı, sakinlik ve huzur bulduğu bir yer. Gelen ziyaretçiler kanyonda suya sandalyelerini bırakıp günün stresini atıyor ve buradaki sakinliğin tadını çıkarıyor. Havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla hem merkezden hem de il dışından gelen misafirlerimizi Kızılağaç Belediyesi olarak karşılıyoruz."

        - "Suyun içerisinde ve kenarında oturulabilecek serin bir mekan"

        Doğaseverlerden Atilla Şentürk de "Ailece Kızılağaç Kanyon'una geldik. Geçen yıl da gelmiştik. Burada çok eğlenceli zaman geçiriyoruz. Muş'un, etkinlik alanlarından biri. Yüksek dağ ve kayaların arasındaki kanyonumuzun güzel bir atmosferi var. Bu atmosferi herkesin görmesi gerekir." dedi.

        Kanyonda ATV kullanan ziyaretçilerden Samet Özbey ise "Buraya gelip aktivite yapmak için ATV aldım. Diğer arkadaşlara da öneririm. Bu kadar heyecanlı olacağını düşünmüyordum. ATV aktivitesi yapmak isteyenler burada gelebilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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