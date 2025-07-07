Yoncalı beldesinde kanalizasyon çalışması başlatıldı

"Beldemiz zorlu günleri artık geride bırakıyor. Kanalizasyon altyapı çalışmasını 3 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Altyapının olmadığı hiçbir caddemiz, sokağımız ve mahallemiz kalmayacak. Ardından üstyapı çalışmalarına başlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.