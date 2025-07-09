Muş'ta traktör römorklarına reflektör takıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde ölümlü kazaları önlemek ve gece görünürlüğü artırmak amacıyla traktör römorklarına reflektör takıldı.

Kaymakamlık koordinasyonunda Yoncalı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Reflektör Tak, Bir Işık Ol, Görünür Ol" ve "Çiftçiye Traktör, Traktöre Reflektör Gerekir" projeleri kapsamında Yoncalı Beldesinde program düzenlendi.

Belediye önündeki programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe için tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin tarlalarda gösterdiği özveriyle hem ailelerinin geçimini sağladığını hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"İnşallah birkaç gün içinde hasat zamanı başlayacak. Tarlalarımız bereketli olsun, alın terinizin karşılığını fazlasıyla alın. Ancak, ne yazık ki son yıllarda traktörlerimizin kara yollarında görünür olmaması nedeniyle can kayıplarına ve üzücü kazalara tanık olduk. Bunlar yürek yakan kayıplar. Bu etkinliği tam da bu yüzden Yoncalı beldemizde başlattık. Basit ama etkili bir çözüm olan reflektör, trafikte sizin görünürlüğünüzü artırarak hayat kurtaracak. Buradaki çiftçilerimiz bu konuda öncü olacak. Belediyemizin temin ettiği 400 reflektör bugün traktörlerimize takıldı. Tüm kurumlarımızla el ele vererek sizin için, sizin güvenliğiniz için çalışıyoruz."