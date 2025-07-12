Türkiye'de ilk kez düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş'ta başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası, Muş'ta düzenlendi.

Kentteki spor salonunda düzenlenen şampiyona, 6 ilden 28 sporcunun katılımıyla başladı.

İki gün sürecek şampiyonada bugün minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisi sıralama turları yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez "para tırmanış" branşında Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonada cesaretin, azmin, inancın ve engel tanımayan arkadaşların gücüne şahit olacaklarını belirten Ekin, "Bizim için heyecanlı bir gün. Para tırmanışını Türkiye'ye yaymak açısından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve valiliğimiz güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Müsabakalarımıza 6 ilden 28 sporcu katıldı. Oldukça güzel ve keyifli bir müsabaka geçiriyorlar." dedi.