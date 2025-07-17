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        Muşlu Türkiye rekortmeni Derya Kunur'un yeni hedefi 3 ülkede şampiyonluk

        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, bu yıl üç farklı ülkede gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda altın madalya hedefiyle yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:36
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        Muşlu Türkiye rekortmeni Derya Kunur'un yeni hedefi 3 ülkede şampiyonluk
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        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, bu yıl üç farklı ülkede gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda altın madalya hedefiyle yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki Kunur, 14 yıllık sporculuk kariyerinde elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için sabah-akşam çift antrenman yaparak her gün 30 kilometre koşuyor.

        Başarılı sporcu Kunur, antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde 26-27 Temmuz'da Yunanistan'da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası, 13-21 Eylül'de Japonya'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası ve 7-21 Kasım'da da Suudi Arabistan'daki 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor.

        - "Gençlerde 3 bin ve 2 bin engelde Türkiye rekortmeniyim"

        Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan Kunur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizme 14 yıl önce başladığını belirtti.

        Kariyeri boyunca Balkan ve Avrupa kulüpler şampiyonlukları ile Türkiye dereceleri elde ettiğini söyleyen Kunur, şöyle konuştu:

        “Gençlerde 3 bin ve 2 bin engelli branşlarında kırdığım Türkiye rekorları hâlâ bende. Yedi yıldır kimse bu dereceleri geçemedi. Profesyonel bir sporcu olarak hayatıma devam ediyorum. Önümde çok önemli üç yarışma var ve onlara hazırlanıyorum. Sabah ve akşam çift antrenmanla günde 30 kilometre koşuyorum. Haftalık programa göre bu mesafelerde değişiklik olabiliyor.”

        Katılacağı yarışmalardan sonra hedefinin 2028'de yapılacak olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Kunur, şöyle devam etti:

        "Gelecek yıl olimpiyatlar için sıkı bir çalışma yapacağım. İnşallah orada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Bu yıl önümde 3 önemli yarışma var onlara hazırlanıyorum. Gençlerde 3 bin ve 2 bin engelde Türkiye rekortmeniyim. İki rekor da bende ve 7 yıldır kimse kıramadı. Bunun için çok mutluyum. Bu şampiyonalarda ilimi ve ülkemi en iyi temsil etmek için hazırım."

        - "Çalışmalarımız iyi gidiyor"

        Antrenör Naim Koçlardan ise Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atletizm antrenörü olarak görev yaptığını dile getirdi.

        Meslek hayatında Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdiğini anlatan Koçlardan, şunları kaydetti:

        "Derya Kunur, Türkiye rekoruna sahip bir sporcumuz. Derya'yı köydeki beden eğitimi öğretmeni sayesinde keşfettik. Muş Alparslan Üniversitesinden mezun oldu. Bu yıl Yunanistan, Japonya ve Suudi Arabistan'da yapılacak yarışmalar var. Buraya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 1071 Atletizm Pisti'nde antrenman yapıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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