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        Bataklığa saplanan 2 büyükbaşı itfaiye ekipleri kurtardı

        MUŞ'ta bataklığa saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:03
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        Bataklığa saplanan 2 büyükbaşı itfaiye ekipleri kurtardı
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        MUŞ’ta bataklığa saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Sütlüce Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan kişinin 2 büyükbaşı bataklık alana saplandı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla çıkaramayan bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, iş makinesiyle bataklıkta mahsur kalan hayvanları yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Hayvanlarını teslim alan besici, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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