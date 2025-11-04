Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, köyde muhtarların taleplerini dinledi

        Muş Valisi Avni Çakır, ziyaret ettiği Gümüşali köyünde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır, köyde muhtarların taleplerini dinledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, ziyaret ettiği Gümüşali köyünde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Çakır, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Melik Emre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve kurum amirleriyle kente 41 kilometre mesafedeki Gümüşali köyüne geldi.

        Burada 20 köy muhtarıyla bir araya gelen Çakır, sorun ve talepleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Çakır, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların taleplerini mahallinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için bölge toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Tüm köylere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çakır, "Sahada sürekli arkadaşlarımızla beraber olmaya gayret ediyoruz. Muş'un 368 köyü ve 217 mezrası bulunuyor. Gece gündüz tüm ekibimizle vatandaşımızın emrinde, onların hizmetinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Bunu yaparken en ufak bir şekilde ayrılık, gayrılık gözetmiyoruz. Bunun en güzel örneği de bölgemizde yapılan çalışmalardır." dedi.

        Merkeze yaptıkları hizmetleri köylere de götürmek istediklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz demeden ekipçe çalışıyoruz. 20 kilometreden fazla yolu gece gündüz demeden çalıştık ve Allah'ın izni ile bitirdik. İnşallah seneye daha fazla hizmet olacak. Çünkü Muş, hizmete alışmış bir bölge. Yani sürekli hizmet çıtamızı yükseltmek durumundayız. Artık vatandaşımız bunları kabullenmiş."

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yentür de bu yıl Muş'u şantiye alanına çevirdiklerini dile getirerek, "Bu yıl 71 kilometre sıcak asfalt yaptık. Sıcak asfaltın 1 kilometre maliyeti yaklaşık 3 milyon liradır. Bunun yanında 106 kilometre birinci kat sati kaplama yaptık, 65 kilometre ikinci kat sati kaplama yaptık. Köylerimizde 100 bin metrekare parke taşı yaptık." diye konuştu.

        Yapılan hizmetlerden dolayı Vali Çakır'a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Emre ise "Allah böyle yöneticilerimizi vatanımızdan, memleketimizden, ülkemizden eksik etmesin. Köy köy, mezra mezra dolaşıyor, insanlarla birebir diyaloglar kuruyor. Özellikle gençlerle ve spor alanında çok ciddi katkılar yapıyor, çok ciddi çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Köy okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle de buluşan Çakır'a İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Atalay ve İl Müftüsü İbrahim Yavuz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Malazgirt'te "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor