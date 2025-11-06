Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi

Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar üreticileri, düzenlenen programda bir araya geldi.

Ziraat Odası Başkanlığınca pancar toplama alanında düzenlenen programda, 2025 yılı pancar üretim sezonuna ilişkin verimlilik, kota planlaması ve destekleme konuları ele alındı.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yeni dönemde pancar alımıyla ilgili üreticilere bilgi verdi.

Başkan Kılıç, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Kılıç, "Üreticilerimizin emeği bizim için çok kıymetli. Pancar üretimi bölgemizin tarımsal kalkınmasında büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle hem üreticilerimizle bir araya geliyor hem de sorunları ve çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz." dedi.