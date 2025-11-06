Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar üreticileri, düzenlenen programda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:16
        Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi
        Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar üreticileri, düzenlenen programda bir araya geldi.

        Ziraat Odası Başkanlığınca pancar toplama alanında düzenlenen programda, 2025 yılı pancar üretim sezonuna ilişkin verimlilik, kota planlaması ve destekleme konuları ele alındı.

        Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yeni dönemde pancar alımıyla ilgili üreticilere bilgi verdi.

        Başkan Kılıç, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

        Kılıç, "Üreticilerimizin emeği bizim için çok kıymetli. Pancar üretimi bölgemizin tarımsal kalkınmasında büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle hem üreticilerimizle bir araya geliyor hem de sorunları ve çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

