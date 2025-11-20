Muş'ta Kızılay personeline eğitim verildi

Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde "Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi" programı düzenlendi.

Program kapsamında Lojistik ve Kan Merkezi personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, yaptığı açıklamada, personel için eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlerin personelin pratik becerilerini güçlendirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Uygulamalı eğitimlerde büyük barınma çadırları kuruldu. Böylece hem teorik bilginin pratiğe aktarılması sağlandı hem de afet anında çadır kurulumu, koordinasyon ve saha yönetimi konusunda ekiplerin müdahale kapasitesi test edildi. Eğitimler yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor, ulusal ihtiyaçlara ve uluslararası standartlara uygun, daha dirençli bir afet yönetim sistemi oluşturma hedefiyle yürütülüyor. Program, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek profesyonel ekiplerin afetlere karşı hazırlık seviyesini önemli ölçüde artırıyor."