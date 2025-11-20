Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Kızılay personeline eğitim verildi

        Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde "Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Kızılay personeline eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde "Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi" programı düzenlendi.

        Program kapsamında Lojistik ve Kan Merkezi personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, yaptığı açıklamada, personel için eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

        Eğitimlerin personelin pratik becerilerini güçlendirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

        "Uygulamalı eğitimlerde büyük barınma çadırları kuruldu. Böylece hem teorik bilginin pratiğe aktarılması sağlandı hem de afet anında çadır kurulumu, koordinasyon ve saha yönetimi konusunda ekiplerin müdahale kapasitesi test edildi. Eğitimler yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor, ulusal ihtiyaçlara ve uluslararası standartlara uygun, daha dirençli bir afet yönetim sistemi oluşturma hedefiyle yürütülüyor. Program, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek profesyonel ekiplerin afetlere karşı hazırlık seviyesini önemli ölçüde artırıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Muş'ta Kızılay ekiplerinden afet yönetimi için saha tatbikatı
        Muş'ta Kızılay ekiplerinden afet yönetimi için saha tatbikatı
        Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
        Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
        Muş'ta 15 yıllık ustalıkla büryan geleneği yaşatılıyor
        Muş'ta 15 yıllık ustalıkla büryan geleneği yaşatılıyor
        İHA muhabiri Güngör'e uluslararası yarışmada onur ödülü
        İHA muhabiri Güngör'e uluslararası yarışmada onur ödülü
        Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Muş'ta EKPSS'ye hazırlananlar için ücretsiz matematik kursu açıldı
        Muş'ta EKPSS'ye hazırlananlar için ücretsiz matematik kursu açıldı