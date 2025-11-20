Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta EKPSS'ye hazırlananlar için ücretsiz matematik kursu açıldı

        Muş'ta Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecekler için ücretsiz matematik kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:31
        Muş'ta EKPSS'ye hazırlananlar için ücretsiz matematik kursu açıldı
        Muş'ta Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecekler için ücretsiz matematik kursu açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Muş Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi'nde açılan kursta 12 engelli eğitim alıyor.

        Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, yaptığı açıklamada, maddi imkanı olmayan ve özellikle matematik alanında zorlanan engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla kurs başlattıklarını söyledi.

        Kursun 6 ay süreceğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Kursun açılması için Vali Avni Çakır'a durumu arz ettik. Engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik. Engellilerin dershaneye gidemediğini, maddi imkanlarının olmadığını söyledik. Sayın Valimizin talimatıyla engellilere yönelik kurs açtık. Kursumuz 6 ay devam edecek. Hem engellileri evde oturmaktan kurtarıyoruz hem de ücretsiz ders veriyoruz."

        Kursa katılan İlayda Kandemir ise "Derneğin bize matematik kurs açmasını istedik. Derneğimizin girişimleriyle kursumuz açıldı. Kursumuz gayet güzel gidiyor. Burada sınava hazırlanıyorum." dedi.

