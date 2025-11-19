Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunun firariyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. isimli firariyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla K.S.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
