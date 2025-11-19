Habertürk
Habertürk
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunun firariyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:18
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunun firariyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. isimli firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla K.S.'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

