Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı
Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçan kişi gözaltına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yürüyen 44 yaşındaki Y.D, hakkında uzaklaştırma kararı olan boşandığı eşi E.Ö. tarafından tüfekle bacağından vuruldu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Y.D. ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
