Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:17
        Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçan kişi gözaltına alındı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yürüyen 44 yaşındaki Y.D, hakkında uzaklaştırma kararı olan boşandığı eşi E.Ö. tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Y.D. ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'yü yakaladı.

        Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

