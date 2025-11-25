Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te sis etkili oldu

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.

        Soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Muş'ta yakalandı
        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Muş'ta yakalandı
        Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        24 Kasım Öğretmenler Günü Muş'ta törenle kutlandı
        24 Kasım Öğretmenler Günü Muş'ta törenle kutlandı
        Muş'ta kaymakama bir yıl sonra anlamlı sürpriz
        Muş'ta kaymakama bir yıl sonra anlamlı sürpriz
        Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Muş'ta sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı
        Muş'ta sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı