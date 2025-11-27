Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde "cinsel taciz" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bulanık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bulanık İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla "cinsel taciz" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ş'nin saklandığı adres tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan S.Ş, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.