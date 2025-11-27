Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "cinsel taciz" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 08:51 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:51
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'un Bulanık ilçesinde "cinsel taciz" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bulanık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Bulanık İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla "cinsel taciz" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ş'nin saklandığı adres tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan S.Ş, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

