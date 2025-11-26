Habertürk
Habertürk
        Bulanık'ta gıda denetimi yapıldı

        Bulanık'ta gıda denetimi yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.11.2025 - 12:54
        Bulanık'ta gıda denetimi yapıldı
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Market ve gıda satışı yapılan işletmeleri denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatlarını kontrol etti.

        Denetimlerde evrakları eksik olan bazı işletme sahipleri uyarıldı.

