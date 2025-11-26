Bulanık'ta gıda denetimi yapıldı

Denetimlerde evrakları eksik olan bazı işletme sahipleri uyarıldı.

Market ve gıda satışı yapılan işletmeleri denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatlarını kontrol etti.

