        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 03.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:12
        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, engelli bireylerin hayatın her aşamasında azmiyle, umuduyla ve güçlü duruşuyla çevresine ilham verdiğini belirtti.

        Engelleri bireylerin yanında olduklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bizler için engelli bireylerimizin hayatı sadece bir günün konusu değil, her zaman önceliğimiz, baş tacımızdır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek, hayallerine ulaşmalarına imkan vermek, kendilerini toplumun merkezinde güvende ve değerli hissetmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevginin, dayanışmanın ve kardeşliğin olduğu yerde hiçbir engel aşılmaz değildir. Eğitimden sağlığa, erişilebilirlikten istihdama kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmayı, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. En büyük güç, devletimizin sunduğu desteklerin yanı sıra toplum olarak birbirimize gösterdiğimiz hassasiyet, anlayış ve gönül birliğidir."

        Engelli bireylere yeteneklerini ortaya koymaları için fırsat verildiğinde sanatta, sporda, bilimde ve iş hayatında başarılar elde ettiklerini dile getiren Çakır, " Engelleri aşan her yürek, bu şehrin ortak gücü ve ortak değeridir. Biz de bu değerlerin yanında durmayı bir sorumluluk değil gönül borcu olarak görüyoruz. Güçlü iradeleriyle hayatın tüm zorluklarını aşan engelli vatandaşlarımıza ve büyük bir özveriyle yanlarında duran ailelerine sağlık, huzur ve gönül ferahlığı diliyorum." dedi.

