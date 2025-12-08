Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ö'nün, Muş'ta olduğu tespit edildi.

        JASAT görevlilerince düzenlenen operasyonda yakalanan İ.Ö. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında 28 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 28 şüpheliye tutuklama talebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Muş'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Muş'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta belde ve köylerdeki vatandaşlara yönelik ilk yardım eğitimi başlatıl...
        Muş'ta belde ve köylerdeki vatandaşlara yönelik ilk yardım eğitimi başlatıl...
        Muşlu kadınlar katıldıkları kurslarda okuma yazma öğreniyor
        Muşlu kadınlar katıldıkları kurslarda okuma yazma öğreniyor
        Varto'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı
        Varto'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı