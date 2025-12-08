Muş'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Muş'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ö'nün, Muş'ta olduğu tespit edildi.
JASAT görevlilerince düzenlenen operasyonda yakalanan İ.Ö. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.
