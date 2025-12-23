Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta üniversite öğrencileri Sultan Alparslan'ın zırhını ve atını simgeleyen hediyelik ürünler yapıyor

        Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, 1071'de Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın atını ve giydiği zırhı simgeleyen hediyelik ürünler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta üniversite öğrencileri Sultan Alparslan'ın zırhını ve atını simgeleyen hediyelik ürünler yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, 1071'de Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın atını ve giydiği zırhı simgeleyen hediyelik ürünler üretiyor.

        Üniversitenin sanat atölyesinde birbirinden farklı tasarımlar ortaya çıkaran öğrenciler, Sultan Alparslan'ın zırhını ve atını simgeleyen tasarımlarla yaparak kentin tanıtımına katkı sunuyor.

        El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mikail Sevindik, 2017'de aktif hale getirilen ve bütün derslerin mevcut olduğu bölümde 21 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Öğrencilerin heykel atölyesinde kendi tasarımlarını ortaya çıkardığını belirten Sevindik, "Öğrenciler burada hocalarından öğrendikleri bilgilerle birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Mezun olduktan sonra atölye kurabiliyorlar. Dikey geçiş sınavı ile güzel sanatlar veya mimarlık fakültelerine geçiş yapabiliyorlar. KPSS'ye girip müze, kültür ve turizm müdürlükleri, Valilik ve Halk Eğitimi Merkezlerinde görev alabiliyorlar." diye konuştu.

        Güzel sanatların altyapısını oluşturarak gençlere tarih, kültür ve sanat ruhunu aşılamayı amaçladıklarını dile getiren Sevindik, "Sultan Alparslan temalı ürünleri yaparak onun aziz hatırasını yaşatıyoruz. Her yerde Sultan Alparslan'ın bir figürünün ve onu anımsatacak bir heykelin olması bizi mutlu ediyor. Derslerde üretilen ürünleri sene sonunda sergiliyoruz. Gelirin tamamı öğrenciler için harcanıyor. Bugüne kadar 180'e yakın öğrenciyi mezun ettik. Burada tarihimizi yaşatıyoruz ve sahip çıkıyoruz." dedi.

        Atölyelerden sorumlu tekniker Tuncay Şahin ise çalışmaların iki ve üç boyutlu tasarım anlayışıyla ve el emeğiyle üretildiğini belirtti.

        Eserlerin dijital yazılım veya hazır model kullanmadan sanatçının duygu, düşünce ve estetik yaklaşımı ile şekillendirildiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

        "Tarihi, kültürel ve sembolik unsurlar üzerine araştırma yapıldıktan sonra tasarım ve modelleme macunu kullanarak elle biçimlendiriliyoruz. Figüratif, soyut ve geleneksel motifler bir arada değerlendirilerek özgün bir kompozisyon oluşturuyoruz. Kalıp ve döküm aşamalarının ardından yüzey temizliği, çapak alma ve zımparalama işlemi uygulanmaktadır. Eser karakterine uygun eskitme boya veya yüzey koruyucu uygulamalarla sergilenmeye ve kullanıma hazır hale getirilmektedir."

        Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2. sınıf öğrencisi Nermin Anas da özellikle el sanatları bölümünü tercih ettiğini belirterek, "Bu bölümden güzel sanatlar ya da iç mimarlığa geçmeyi düşünüyorum. Burada geleneksel Türk sanatlarını öğreniyoruz. Haftanın 4 günü atölyedeyiz. Üç boyutlu çizimleri öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı

        Benzer Haberler

        "İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki çocuklara doğum günü sürprizi yapıyo...
        "İyi ki doğ-Muş" sloganıyla köylerdeki çocuklara doğum günü sürprizi yapıyo...
        Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama
        Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama
        Muş'ta geleneksel oyunlar yaşatılıyor
        Muş'ta geleneksel oyunlar yaşatılıyor
        Muş'ta öğrenciler "Yaşam Becerileri" projesiyle yeteneklerini geliştiriyor
        Muş'ta öğrenciler "Yaşam Becerileri" projesiyle yeteneklerini geliştiriyor
        Üniversite laboratuvarında üretilen ürünlerle temizlik giderlerinden 1 mily...
        Üniversite laboratuvarında üretilen ürünlerle temizlik giderlerinden 1 mily...
        Muş'ta asırlık kavurma geleneği yaşatılıyor Muş'un Karabey köyünde kışlık k...
        Muş'ta asırlık kavurma geleneği yaşatılıyor Muş'un Karabey köyünde kışlık k...