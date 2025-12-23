Muş'ta üniversite öğrencileri Sultan Alparslan'ın zırhını ve atını simgeleyen hediyelik ürünler yapıyor

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, 1071'de Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın atını ve giydiği zırhı simgeleyen hediyelik ürünler üretiyor.

Üniversitenin sanat atölyesinde birbirinden farklı tasarımlar ortaya çıkaran öğrenciler, Sultan Alparslan'ın zırhını ve atını simgeleyen tasarımlarla yaparak kentin tanıtımına katkı sunuyor.

El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mikail Sevindik, 2017'de aktif hale getirilen ve bütün derslerin mevcut olduğu bölümde 21 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin heykel atölyesinde kendi tasarımlarını ortaya çıkardığını belirten Sevindik, "Öğrenciler burada hocalarından öğrendikleri bilgilerle birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Mezun olduktan sonra atölye kurabiliyorlar. Dikey geçiş sınavı ile güzel sanatlar veya mimarlık fakültelerine geçiş yapabiliyorlar. KPSS'ye girip müze, kültür ve turizm müdürlükleri, Valilik ve Halk Eğitimi Merkezlerinde görev alabiliyorlar." diye konuştu.

Güzel sanatların altyapısını oluşturarak gençlere tarih, kültür ve sanat ruhunu aşılamayı amaçladıklarını dile getiren Sevindik, "Sultan Alparslan temalı ürünleri yaparak onun aziz hatırasını yaşatıyoruz. Her yerde Sultan Alparslan'ın bir figürünün ve onu anımsatacak bir heykelin olması bizi mutlu ediyor. Derslerde üretilen ürünleri sene sonunda sergiliyoruz. Gelirin tamamı öğrenciler için harcanıyor. Bugüne kadar 180'e yakın öğrenciyi mezun ettik. Burada tarihimizi yaşatıyoruz ve sahip çıkıyoruz." dedi.

Atölyelerden sorumlu tekniker Tuncay Şahin ise çalışmaların iki ve üç boyutlu tasarım anlayışıyla ve el emeğiyle üretildiğini belirtti.

Eserlerin dijital yazılım veya hazır model kullanmadan sanatçının duygu, düşünce ve estetik yaklaşımı ile şekillendirildiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Tarihi, kültürel ve sembolik unsurlar üzerine araştırma yapıldıktan sonra tasarım ve modelleme macunu kullanarak elle biçimlendiriliyoruz. Figüratif, soyut ve geleneksel motifler bir arada değerlendirilerek özgün bir kompozisyon oluşturuyoruz. Kalıp ve döküm aşamalarının ardından yüzey temizliği, çapak alma ve zımparalama işlemi uygulanmaktadır. Eser karakterine uygun eskitme boya veya yüzey koruyucu uygulamalarla sergilenmeye ve kullanıma hazır hale getirilmektedir."