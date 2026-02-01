Muş'ta kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Muş'ta kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kıyık köyünde bir köpeğin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri çalışmayla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almadığı belirlenen köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
