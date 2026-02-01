Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta kuyuya düşen köpek kurtarıldı

        Muş'ta kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kuyuya düşen köpek kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kıyık köyünde bir köpeğin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmayla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

        Yara almadığı belirlenen köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Muş'ta üzerine kaynar su dökülen bebek ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ula...
        Muş'ta üzerine kaynar su dökülen bebek ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ula...
        Muş'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Muş'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Çatıdan kopan kar kütlesi, otomobilin üzerine düştü; olay kamerada
        Çatıdan kopan kar kütlesi, otomobilin üzerine düştü; olay kamerada
        Muş'ta kulağında "keloid" oluşan hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Muş'ta kulağında "keloid" oluşan hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Muş'ta bir ilk: Kulak keloidi, ödüllü cerrahi teknikle tedavi edildi
        Muş'ta bir ilk: Kulak keloidi, ödüllü cerrahi teknikle tedavi edildi
        Muş'ta jandarmadan çocuklar için kış etkinliği
        Muş'ta jandarmadan çocuklar için kış etkinliği