Muş'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

Muş'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Sunay Mahallesi'ndeki İmam-ı Şafii Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit okutulan programda İl Müftüsü İbrahim Yavuz, depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti. Vali Avni Çakır'ın katıldığı programda AFAD ve Kızılay görevlileri, vatandaşlara ikramlarda bulundu. Programın ardından Çakır ve katılımcılar, deprem konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.