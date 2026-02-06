Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

        Muş'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:15 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:15
        Muş'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu
        Muş'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.


        Sunay Mahallesi'ndeki İmam-ı Şafii Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


        Mevlit okutulan programda İl Müftüsü İbrahim Yavuz, depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.


        Vali Avni Çakır'ın katıldığı programda AFAD ve Kızılay görevlileri, vatandaşlara ikramlarda bulundu.


        Programın ardından Çakır ve katılımcılar, deprem konulu fotoğraf sergisini gezdi.

