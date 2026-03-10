Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Yatırım vaadiyle topladıkları parayı bahis sitesine yatırmışlar

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta ele geçirdikleri sosyal medya hesabından "kısa sürede yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki sanığın 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatırım vaadiyle topladıkları parayı bahis sitesine yatırmışlar

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta ele geçirdikleri sosyal medya hesabından "kısa sürede yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki sanığın 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet linki görünümlü linkin ekli olduğu mesajı attıkları M.E'nin linke tıklaması üzerine hesabını ele geçirdikleri gerekçesiyle M.T. ve R.A. hakkında "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırladı.

        Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, attıkları mesajla müşteki M.E'nin hesabını ele geçirerek, "Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum. Yatırım uzmanı N... Bey sayesinde 1 saat içinde 78 bin 91 lira kazandım. Bu yatırımı yapmak isteyenler N... Bey'e WhatsApptan yazabilirler. N... Bey'e güvenebilirsiniz. Reklam değil, ben kazandım siz de kazanın diye paylaştım." şeklinde paylaşım yaptıkları belirtildi.

        İddianamede, müşteki A.B'nin söz konusu paylaşıma itibar ederek irtibat kurduğu sanıkların verdiği IBAN numaralarına toplamda 11 bin 700 lira gönderdiği, daha sonra dolandırıldığını fark ederek şikayetçi olduğu ifade edildi.

        Yapılan inceleme sonucu sanıkların paylaştığı cep telefonu numarasının "açık hat" olarak tabir edilen ve takibi mümkün olmayan yabancı bir kişi adına alındığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Müştekinin para gönderdiği 2 farklı banka hesabının da R.A. ve M.T'ye ait olduğu anlaşılmıştır. M.T, söz konusu hesaba ait kartını kaybettiğini ve gelen paradan haberinin olmadığını beyan ederek suçlamayı kabul etmemiştir. R.A. ise daha önce 'M.A.' isimli biriyle tanıştığını, söz konusu şahsa para karşılığı banka kartlarını ve bilgilerini verdiğini, dolandırıcılık olayını kendisinin gerçekleştirmediğini beyan etmiştir."

        Yapılan inceleme sonucu müşteki tarafından R.A'ya gönderilen paranın bir bahis uygulamasına aktarıldığının belirlendiği bilgisinin yer aldığı iddianamede, "Uygulamadaki kullanıcı numarası üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu bahis hesabının sanığa ait olduğu tespit edilmiştir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklar, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli hareketlerle önce M.E'nin hesabını ele geçirmiştir. Bu hesap üzerinden yaptıkları yatırım vaadine yönelik paylaşımlara itibar eden müştekiden menfaat temin etmek suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır."

        Haklarında 3 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılamasına başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır, gençlerle iftarda buluştu
        Muş Valisi Çakır, gençlerle iftarda buluştu
        Muş'ta fırtınada mahsur kalan AFAD ekipleri kurtarıldı
        Muş'ta fırtınada mahsur kalan AFAD ekipleri kurtarıldı
        Muş'ta jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu
        Muş'ta jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu
        Muş'ta 120 çifte düğün paketi hediye edilecek
        Muş'ta 120 çifte düğün paketi hediye edilecek
        Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Malazgirt'te AK Parti teşkilatı iftarda buluştu
        Malazgirt'te AK Parti teşkilatı iftarda buluştu