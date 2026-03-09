Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Gençlik Merkezinde düzenlenen programa katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine dikkati çekti.



Şimşek, "Kadınlarımız baş tacımızdır. Hayatın her alanında emeği, sevgisi ve fedakarlığıyla toplumumuzu ayakta tutan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Katılımcılara çiçek dağıtılan, müzik dinletisi sunulan etkinlikte kadınlar halay çekerek eğlendi.



Etkinliğe, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Tuğba Boydak ve Malazgirt Kadın Kolları Başkanı Funda Pürmüs ile kadınlar katıldı.

