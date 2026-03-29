        Muş'ta şelaleler daha coşkulu akmaya başladı

        Muş'ta son günlerdeki yağışların etkisi ve karların erimesiyle şelaleler daha coşkulu akmaya başladı, akarsuların debisi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte sıcaklığın artmasıyla yüksek kesimlerde biriken kar örtüsü erimeye başladı.

        Karların erimesi ve yağışlarla kent genelindeki akarsu ve şelalelerde su seviyesi arttı.

        Dağlık alanlarda daha coşkulu akmaya başlayan şelaleler, fotoğraf meraklılarını ve doğaseverleri ağırladı.

        Fotoğraf meraklısı Kenan Demir, basın mensuplarına, ilkbaharın gelişiyle doğanın yeniden canlandığını söyledi.

        Kurtik Dağı'nda eriyen karların akarsuların debisini artırdığını belirten Demir, ortaya çıkan görsel güzelliği görüntülemek için bölgeye geldiklerini anlattı.

        Havanın ısınmasıyla doğaya çıktıklarını dile getiren Muhammed Eren Yöndem ise "Yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Karların erimesi sonucu daha gür akan şelaleleri geziyoruz. Muş çok güzel bir yer." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Hasköy'de leylekler aynı güzergahta 18 yuvayı doldurdu
        Hasköy'de leylekler aynı güzergahta 18 yuvayı doldurdu
        Muş'ta yolun karşısına geçen köpeğe otomobil çarptı
        Muş'ta yolun karşısına geçen köpeğe otomobil çarptı
        Muş'ta kar sularının erimesi ile şelale ve akarsular coştu
        Muş'ta kar sularının erimesi ile şelale ve akarsular coştu
        Muş Gençlerbirliği U-16'da bölge şampiyonu oldu
        Muş Gençlerbirliği U-16'da bölge şampiyonu oldu
        Malazgirt'te kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere verilen eğitimler...
        Malazgirt'te kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere verilen eğitimler...
        Muş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi
        Muş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi