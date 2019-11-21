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Muş’ta "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı

İHA

Muş’ta "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı

Muş’ta 520 güvenlik korucusuna yönelik “Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı düzenlendi.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde güvenlik korucularıyla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Programda güvenlik korucuları adına bir selamlama konuşması yapan Güvenlik Korucusu Kerem Aykut; eğitici, yapıcı ve yol gösterici olan bu eğitimin, güvenlik korucularına yön, hız ve şevk vereceğini söyledi.
Muş Valisi İlker Gündüzöz ise, güvenlik koruculuğunun çok önemli olduğunu söyledi. Terörle mücadele noktasında gelinen, elde edilen başarının önemli bir paydaşı ve bu başarının arkasında yatan kahramanların jandarma mensupları ve emniyet mensuplarının yanında güvenlik korucularının emekleri de olduğunu ifade etti. Güvenlik korucularının terörle mücadele konusunda şehitler verdiğini hatırlatan Vali Gündüzöz, “Gazi oldular ve halende canlarını feda etme pahasına görevlerini layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’de 60 bin kadro söz konusu. Bunun 50 binin üzerindeki kadrosu dolu vaziyette. Muş ilinde de 2 bin 236 güvenlik korucumuz var. Gönüllü güvenlik korucularımızı da hesaba katarsak, güvenlik korucu konsepti içerisinde 4 bin mensubumuz var. Bizim en büyük güçlerimizdendir” dedi.
Bugün terörle mücadele noktasında oldukça önemli bir noktaya gelindiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Terör örgütünün beli kırıldı. Bugün için dağda aç vaziyette geziyorlar ve 7/24, yaz kış operasyon mantığı çerçevesinde operasyonlarımız devam etmektedir. Bu iş bitene kadar da Allah’ın izni ile devam edecektir. Bu mücadelede güvenlik korucularımıza büyük görevler düşüyor. Hepinizi Allah korusun. Tabi bu mücadele sırasında çeşitli zorluklarımız var, ailelerimize uzak kalıyoruz, dağda bayırda mücadele ediyoruz, vatan için fedai can etme noktasında görevimizi yapıyoruz. Büyük bir aileyiz. Bu aile inşallah terörle mücadelede başarılı olacak. Tabi görevimizi yaparken milli ve manevi değerler, ahlaki değerler son derece önemli. Herkes için önemli. Bugün Batı’nın etik değerleri olarak ön plana çıkarttığı hususları aslında bizim kültürümüzde içsel olarak kendi bünyemizde yer alan değerler” diye konuştu.
Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ise, kasım ayı rakamları itibariyle 54 bin 7 güvenlik, 19 bin 318 gönüllü olmak üzere toplam 73 bin 325 korucunun görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen gösterdiklerini ifade etti.
Program, sunumların yapılması ve sorucevap kısmıyla devam etti.

MUŞ

21 Kasım 2019 Perşembe

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