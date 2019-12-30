Başkan Onuler güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bulanık İlçe Başkanı Şemsettin Onurel, yapılan kongreyle yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongre, CHP İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Kongreye CHP İl Başkanı İsmail Adanur, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji Tetusa Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ateş ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporları okunarak seçime geçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimlerin ardından yeniden başkan seçilen Şemsettin Onurel, geçmişte olduğu gibi yeniden göreve seçilme onuru ve gururunu yaşadığını belirtti. CHP'nin devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirten Başkan Onurel, yeni yönetimiyle birlikte partisine ve ülkeye hizmet ederek, mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

MUŞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.