Varto Kapalı Cezaevinin yerine 8 derslikli okul yapılacak

Muş’un Varto ilçesinde 2007 yılına kadar faaliyet gösteren ve şimdi atıl durumda olan cezaevi binası yıktırılarak yerine okul yapılacak.

Varto ilçesinde 2007 yılına kadar faaliyet gösteren cezaevinin kapanmasının ardında atıl durumda bulunan inşaatı yıktırılarak yerine yeniden bir okul yapılması yönünde çalışmalar başlatıldı. 2007 yılında 6 tutuklu ve 6 çalışanın Muş Kapalı Cezaevine nakledilmesinin ardında yaklaşık 13 yıldır atıl durumda kalan cezaevinin yerine bir okul yapılacağını söyleyen Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, “Varto ilçemizde cezaevi binasının atıl durumda olduğunu öğrendik. Bu arsanın ve binanın yıllardan beridir boş yere bırakıldığı ve hiçbir faaliyet yapılmadığından dolayı, bunu yıktırarak yerine daha önceki olaylarda yakılan okulumuz olan Hürriyet İlkokulunun yapılması yönünde çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. 4 dönüm üzerinde bulunan bu cezaevi binasını yıktırdık. Buraya 150 metrekare üzerinde 8 derslikli depreme dayanıklı bir okul yapmak için çalışmalarımızı başlattık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

MUŞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:47

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