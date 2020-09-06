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Terör nedeniyle göç eden vatandaşlar huzur sağlanınca köylerine döndü

DHA

Terör nedeniyle göç eden vatandaşlar huzur sağlanınca köylerine döndü


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta güvenlik güçlerinin huzuru sağlamasıyla birlikte boşalan köyler de yeniden canlanmaya başladı. 1993 yılında mezralarıyla birlikte 75 hane ve 200'ün üzerinde nüfusa sahip olan ve terör nedeniyle boşaltılan Kayalısu köyü huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla eski günlerine geri döndü. Vatandaşların geri döndüğü Kayalısı köyünün nüfusu 650'ye ulaştı. 
Muş'a 35 kilometre uzaklıktaki Kayalısu köyü, terörden büyük darbe yedi. 1993 yılı öncesi mezralarıyla birlikte 75 hane ve 200 kişilik nüfusa sahip olan Kayalısu köyünde, terör olayları sırasında büyük bir göç yaşandı. Yöre halkı topraklarını bırakarak, kendileri için daha güvenli yerlere gitti. Yıllar boyu sahip oldukları toprakları ekip biçemeyen köylüler, büyük mağduriyet yaşadı. Hayalet köye dönen Kayalısu, yıllar sonra eski günlerine dönmeye başladı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi terörden temizlemesi sonra oluşan huzur ortamını fırsat bilen vatandaşlar köylerindeki evlerine geri döndü. 90 yeni evin yapıldığı Kayalısu'nun nüfusu ise 650 kişiye ulaştı.
İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu´nun devam ettiği bölgede yer alan Kayalısu köyü, ilk defa devlet yatırımlarıyla da tanıştı. Muş Özel İdaresi, köye ulaşımı sağlayan yolu asfaltlarken, alt yapı hizmetleri için de çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. Kayalısu'daki çalışmaları denetleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Kayalısu, terör nedeniyle boşatılan bir köyümüzdü. Şu anda köye vatandaşlarımızın geri dönmesi, devletimizin güvenliği sağlaması ve devletimizin de hizmetleri buraya getirmesiyle beraber vatandaş ciddi manada köyüne dönüş yaptı. 3,5 kilometrelik sathi kaplama iş ve işlemlerinin yapıldığı bir yerdeyiz. Bunun dışında yine aynı bölgede İnardı Köyü bölgesine 11 kilometrelik sathi kaplama işimiz vardı. Şu anda İl Özel İdaresi ekipleri olarak bu hizmetleri vermekteyiz" dedi.
'NEFES OLAN HER YERE HİZMET GÖTÜRMEK GÖREVİMİZ'
Huzur ve güven ortamının sağlandığı köylere geri dönüşlerin başlamasıyla birlikte kamu yatırımlarını bölgeye taşımak amacıyla çaba sarf etiklerini belirten Yentür, "Devletimiz özellikle terör nedeniyle boşalan yerlerdeki güvenliği sağlamasından dolayı vatandaşın kendi köyüne dönmesinden hemen sonra bizler de kamu yatırımlarını hızlı bir şekilde buralara aktarmak amacıyla çaba sarf ettik. Gelen vatandaşın yolunu, suyunu, tarımsal amaçlı içme suyunu, diğer hayvancılıkla ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere her yıl bir planlama yapıyoruz. Bu sene bu bölge de daha çok planlama yapıldı. Özellikle nefes olan her yere hizmet götürmek bizim görevimizdir. Vatandaş kendi dedesinden, babasından kalan toprakların üzerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Devletimiz güvenliği sağlayınca vatandaş geliyor ve özellikle bizler de çok olumlu sonuçlar alıyoruz" diye konuştu. 
KAYALISU KÖYÜ, DEVLET YATIRIMLARIYLA BULUŞTU
Terörden arındırılarak huzur ve güven ortamının sağlandığı köylerinde yeniden yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise şunları söyledi:
"1993 yılında köyümüz terör nedeniyle tamamen boşatılmıştı. Burada hiç kimse kalmamıştı. Son iki senede hızlı bir şekilde köylerimize geri dönüşler başladı. Nüfusumuz yüzde yüz artı. Bunun nedeni de şöyle; devletimiz tarafından altyapı, içme suları, köprü, asfalt, camilerimiz bunların hepsi tamamıyla yapıldı. Güvenlik güçlerimiz güzel operasyonlar başlattı. Bu bölge tamamıyla terörden temizlenmiştir. Gönül rahatlığıyla artık evlerimize gidip, gelebiliyoruz. Asıl köylü şu anda dönenlerdir. Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, güç ve kuvvet versin. Allah hiç kimseyi devletsiz etmesin, bizleri devletsiz etmesin. Kayalısu köyü ilk defa asfalt görüyor, ilk defa içme sularımız geliyor. Köprüler, menfezler yapıldı. Bunların hepsi devletimizin sayesindedir. Bu bölge şu anda tamamıyla temizlendi. Hiçbir sıkıntı yoktur çok şükür."DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-09-06 08:24:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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