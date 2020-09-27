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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'den ev ziyaretleri

İHA

AK Parti'den ev ziyaretleri

– AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut öncülüğündeki partililer ev ziyaretlerini sürdürüyor.
Ziyaretler kapsamında ayrı ayrı evlere konuk olan Başkan Bulut ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Selami Aral, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Avukat Tuğba Çağlar Gökdağ ve yönetim kurulu üyeleri, ailelerle sohbet ederek sorunlarını dinliyor. Ev ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Resul Bulut, "AK Parti teşkilatımızla birlikte çat kapı ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bulanık'taki bütün mahalleleri dolaşmaya devam edeceğiz. Çat kapı gittiğimiz vatandaşlarımızın evlerine konuk olduk. Kapı kapı, ev ev hemşehrilerimizle hep bir aradayız. Bizleri evlerinde konuk eden, gönlü geniş hemşehrilerimize şükranlarımızı sunduk. Vatandaşlarımız en büyük sıkıntılarının yol ve su olduğu dile getirdiler. Sağ olsun kayyum dönemi ile başlatılan alt yapı, yol ve su çalışmaları bitme aşamasına gelmiş. Sıkıntılar var bizde bu sıkıntıları gidermek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz” dedi.
Başkan Resul Bulut, güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalıştıklarını belirterek, “2023'e kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek samimiyetlerine, şikayetlerine ve dertlerine ortak oluyoruz. Bu misyonu samimiyetle bizlere aktaran ve görev kılan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek alıyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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