Muş´ta 4 katlı nalburda yangın



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta sabaha karşı 4 katlı nalburda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Minare Mahallesi Bitlis Caddesi´ndeki Ercan Özeroğlu'na ait 4 katlı nalbur mağazasında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İçinde boya, tiner gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu iş yerindeki yangına Muş Belediyesi ile belde belediyeleri itfaiye ekipleriyle Hava Meydan Komutanlığı´na bağlı itfaiye aracı müdahale etti. AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgede, iş makineleri iş yerinin duvarlarını yıktı.

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AFAD İl Müdürü Veysi As ile belediye başkan yardımcıları Muhterem Bozkurt, Abdullah Avcı, Hamdullah Karasu da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde izliyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-10-16 07:50:12



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