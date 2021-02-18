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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Bulanık'taki gazetecilerle röportaj yaptı

İHA

Öğrenciler Bulanık'taki gazetecilerle röportaj yaptı

– Muş’un Bulanık ilçesindeki öğrenciler, ulusal basın temsilcileriyle röportaj yaptılar.
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hicran Cengiz ve arkadaşları, gazetecilik dersleri kapsamında röportaj yapmak için İhlas Haber Ajansı temsilcisi Faruk Güneş’i ziyaret etti. Gazeteciliğin önemi, haber toplama, matbaada baskı gibi bilgiler alan öğrenciler. merak ettikleri soruları da yönelterek sohbet ettiler.
Öğrencilere haber toplama teknikleri, matbaa ve gazetenin hazırlanış aşamalarını anlatan İHA temsilcisi Güneş, uygulamanın önemine dikkat çekerek geleceğin gazetecilerini sahaya davet etti. Tecrübelerinden ve anılarından bahseden Güneş, “İHA ve Bilican Gazetesi ailesi olarak ziyaretten dolayı memnuniyet duyduk. Gazetecilik bölümü öğrencilerine geldikleri için teşekkür ediyoruz. Gazetecilik sahada uygulamalı olarak öğrenilmesi gereken bir meslektir. Teorik bilgiler mutlaka saha uygulamaları ile birleştirilmelidir. Sizleri boş zamanlarınızda gazetemize bekliyoruz” dedi.

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