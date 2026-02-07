Habertürk
Habertürk
        Muş'ta 'şebeke suyu' uyarısı

        Muş'ta 'şebeke suyu' uyarısı

        Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini belirterek, sonuçlar normale dönünceye kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanmaması gerektiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:38 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:38
        Muş'ta 'şebeke suyu' uyarısı
        Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında içme suyuna ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

        Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır." denildi.

        AA'nın haberine göre, uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."

        Göl Suyu Çekildi, İçinde Kemik Olan Küpler Ortaya Çıktı

         Eğirdir Gölü'nün kuraklık nedeniyle çekilen sahil kesiminde 'küp mezar' olduğu değerlendirilen çok sayıda buluntu ortaya çıktı. Bazıları kırılarak zarar verilen küplerde insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumla ilgili jandarmaya bilgi verdikle...
