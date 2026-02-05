Habertürk
        Haberler Gündem Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:04
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malazgirt ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü bulundu.

        Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #muş
        #muş haber
        #yerel haber
