Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplandı. Toplantı sonrası Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandığı açıklandı. İşte Musa Avsever'in biyografisi...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya geldi.

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Son olarak 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev alan Avsever 4 Ağustos 2021 YAŞ kararları itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

2003'te tuğgeneral olan Avsever, ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi olan Musa Avsever 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.