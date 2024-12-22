Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Müsilaj Kurulu toplanıyor | Son dakika haberleri

        Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplanıyor

        Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nun çarşamba günü toplanacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müsilaj Kurulu toplanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun çarşamba günü toplanacağını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 2021'de ortaya çıkan müsilaj sonrası Bakanlıkça 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" ve "2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı" hazırlandı.

        Bu kapsamda, Marmara'daki kirliliğinin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi için oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, son dönemde Marmara Denizinde müsilaj oluşumuna ilişkin ihbarlar üzerine tekrar harekete geçti.

        Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, alanın akademisyenleriyle Bakanlığın ilgili birimleri, Marmara Denizi'nde benzer çevresel sorunların tekrar yaşanma ihtimalini göz önünde bulundurarak, güncel durum değerlendirmesi ve atılacak adımların planlanması amacıyla toplanacak.

        REKLAM

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Fatma Varank başkanlığındaki istişare toplantısı, 25 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

        Toplantıya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanının yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Araştırma Merkezi başkanlıklarının yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kocaeli Üniversitelerinden bilim kurulu üyeleri ile konuya ilişkin çalışmaları olan akademisyenler katılacak.

        38 BİN 545 DENETİM YAPILDI, 268 TESİS KAPATILDI

        İstanbul'da 27 Haziran'da toplanan Müsilaj Bilim Kurulunda, atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürülmesi konusunda karara varıldı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 14 Ağustos'ta bir toplantı daha yapıldı.

        Müsilaj Bilim Kurulu toplantısı öncesi, Marmara Denizi Havzasında bulunan diğer illerin yerel yönetimleriyle de yarın Bakanlık binasında toplantı gerçekleştirilecek.

        Öte yandan 2021'den bugüne Marmara Denizinde yaşanan müsilaj nedeniyle Marmara Denizine kıyısı olan Kocaeli, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de yapılan 38 bin 545 çevre denetiminde çevre mevzuatına aykırı hareket eden bin 998 tesis ve 749 deniz aracına toplamda 1 milyar 227 milyon 363 bin 368 lira ceza uygulandı, 268 tesis de faaliyetten men edildi.

        Marmara Havzasında bu yıl 11 bin 314 denetim yapıldı, 727 tesise 318 milyon 715 bin lira idari ceza uygulandı, 88 tesisin faaliyeti durduruldu.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #müsilaj
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"