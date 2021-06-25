Müsilaj nereden geldi? 0:00 / 0:00

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Marmara Denizi, özellikle son 1 aydan bu yana müsilaj kâbusu ile boğuşuyor. Temizlik çalışmalarının başladığı denizde ise müsilajın nereden geldiğine ve nasıl oluştuğuna yönelik çalışmalar da bilim insanları tarafından hız kesmeden sürüyor.

Habertürk'ten Kübra Demir'in özel haberine göre ise, İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenler Marmara'da etkili olan 3 farklı müsilaj türüne bölgede daha önce hiç rastlanmadığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre ise müsilaj Marmara'ya Adriyatik Denizi'nden geldi. İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nesliha Özdelice, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüzeyde yer alan türümüz azot seven ve suda köpürme şeklinde kendini gösteren bir tür. Dipte ise buna sebep olan canlılar daha posidonya ve makroalp dediğimiz gruplar üzerinde gelişen ve daha ipliksi tarzda bir görünüme sahip bir tür. Dipteki müsilaja sebep olan iki türümüz var. Üst suda ise bir tür tespit ettik. Türler daha önce Korsika kıyılarında, Adriyatik'te ve Kuzey Denizi'nden bildirilmiş. Orada bu müsilaj oluşumlarını yaptığı gözlenmiş. Her 3 tür de dışarıdan taşınım yoluyla gelmiş durumda. Bu taşınım gemilerin denge sağlamak için Adriyatik'ten aldığı suyu Marmara'da tahliye etmesinden kaynaklanıyor olabilir."