Müsilajların arasında can pazarı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşandı. Kendisine ait 8 metre boyundaki Kürşatbey isimli teknesi ile Kumyaka iskelesinden denize açılan 47 yaşındaki evli 2 çocuk babası K.A., bir süre seyrettikten sonra müsilaj tabakasından geçmeye çalıştı.

İHA'nın haberine göre, bu sırada ise deniz salyası teknenin pervanesine takıldı. K.A., pervanedeki müsilajı temizledikten sonra ise tekne hareket etmeye başladı. Bu sırada ise dengesini kaybeden kaptan denize düştü.

Müsilaj tabakasının ortasında boğulma tehlikesi geçiren K.A. ile kaptanı olmadan seyreden tekneyi gören kıyıdaki vatandaşlar da Alo 158 ihbar hattını arayıp yardım istedi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri de, müsilajların arasında boğulma tehlikesi geçiren K.A.'yı kurtardı. Daha sonra ise boş şekilde ilerleyen tekneye yanaşan Sahil Güvenlik botundan bir görevli de aracı kontrol altına aldı.